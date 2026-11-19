Bianchin: "Ma perché Amorim è stato così criticato? Forse per..."

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando il rendimento del Milan di Amorim.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando il rendimento del Milan di Amorim: "Amorim va alla sosta in zona Champions, a +4 sul sesto posto. In campionato ha vinto quattro delle ultime cinque partite e con 24 punti in 11 partite ha una proiezione di 83 punti a fine stagione, che proprio pochi non sono. Con questi numeri, è all'altezza degli allenatori della storia recente del Milan. Nell'ultimo decennio, solo Pioli ha fatto meglio, per tre volte. Nel 2020-21, dopo 11 partite era primo con 27 punti. Nel 2021-22, l'anno dello scudetto, ne aveva addirittura 31. Nel 2022-23, con il derby vinto a settembre, era a 26. Gli altri Milan sono inferiori a questo. Allegri un anno fa aveva 22 punti, come l'ultimo Pioli rossonero, mentre Fonseca nel 2024 era appena a 17. E ancora, più indietro nel tempo e più in basso con i numeri, Giampaolo nel 2019 era a 13, Gattuso nel 2018 a 21, Montella nel 2017 a 16. Amorim al confronto fa bella figura".

LE CRITICHE AD AMORIM

"E allora - si è chiesto Bianchin - perché questo portoghese di 41 anni è stato così criticato? Forse è una questione di lontananza ideologica, quasi culturale. "So che è difficile per voi accettare che un allenatore straniero venga qui a dire come bisogna giocare", ha detto Amorim, velenoso quanto basta, a inizio stagione. Forse è l'abitudine a non fidarsi di questa squadra, che da anni illude e poi tradisce, vince a Madrid e nei derby ma regala punti a mezza zona retrocessione. Forse è la sua sincerità. Amorim con i giornalisti non si è mai fatto sconti, ha ammesso gli errori e a volte li ha evidenziati. "Non eravamo pronti a giocare a calcio a livello professionistico. Siamo lontani dall'essere una squadra forte", ha detto dopo il Ferencvaros. Perfino dopo il derby, quando metà Milano sceglieva se andare al pub a festeggiare o restare sveglia a rivedere la partita, Amorim frenava: "Avremo ancora alti e bassi".