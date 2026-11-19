De Winter: "Amorim uno di noi, ride, si diverte, vive col gruppo. Ci dà buone sensazioni"

Koni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da SportMediaset a margine del Meet&Greet al Milan Store di San Babila.

Koni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da Claudio Raimondi di SportMediaset a margine del Meet&Greet al Milan Store di San Babila. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Che ci sia la stima di Amorim è chiaro, evidente, nei tuoi confronti, ma com'è Amorim? Un aggettivo.

"Io direi molto umano, è uno di noi, lui ride, si diverte, però quando deve essere serio è serio. Vive con il gruppo, il gruppo lo sente vicino e questo penso che dia una buona sensazione ai giocatori. È bello lavorare per lui e con lui".