Ordine: "Ho chiesto informazioni sul giorno di riposo dato da Amorim e mi è stato detto che..."

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sull'avvicinamento del Milan al Frosinone.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sull'avvicinamento del Milan al Frosinone: "Ho chiesto informazioni sul giorno di riposo decretato da Amorim nella settimana che precede il ritorno del campionato dopo la sosta del campionato. Mi è stato risposto: perché poi comincia la giostra e non ci si ferma più. Verissimo. In effetti bisognerà attendere il ritorno dei nazionali dai rispettivi paesi nella speranza che da Pulisic in avanti recuperino tutte le energie spese. Già perché ripeto ancora una volta il monito: ci sono stati calciatori che, senza avere alcunché, sono riusciti -invocando un generico affaticamento- a saltare le convocazioni e adesso, freschi e riposati, si ripresenteranno in campionato e diventeranno decisivi. Da qui a marzo prossimo non ci sarà più stop e quindi le eventuali contromisure sono da rinviare al 2027!".

LA SCELTA DELL'ARBITRO PER MILAN-FROSINONE

Ordine ha commentando anche la scelta di Pairetto per Milan-Frosinone: "Non ci sono motivi per discutere le designazioni di Orsato che riscuote la mia personale fiducia se non censurare qualche prestazione discutibilissima (tipo Massa in Genoa-Milan). Il nuovo designatore non risponde a nessun potere federale se non al proprio metodo di conduzione. Per Milan-Frosinone c’è Pairetto che ha un paio di precedenti chiacchierati: il primo si perde nella notte dei tempi (Tomori espulso in Empoli-Milan nonostante il suo avversario fosse in fuorigioco!), il secondo è più recente e si riferisce a Milan-Parma dello scorso anno (0-1) quando l’arbitro di campo annullò il gol di Troilo per un precedente blocco fatto su Maignan. Richiamato al VAR, ascoltammo l’intervento di Pairetto che invadendo il campo del varista (era avar nell’occasione) impose la propria opinione facendo confermare il gol. Con una clamorosa coda: la settimana successiva, in Parma-Cagliari, Pellegrino provò a ripetere il blocco sul portiere del Cagliari ma l’arbitro intervenne per far sapere che non era pratica consentita. Il tutto dovuto grazie all’intervento della Fifa sul tema (Collina; ndr)".