L'accordo di Milan e Inter con Generali per lo stadio: ecco quanto incasseranno i due club
Con la presentazione del progetto del nuovo stadio, Milan e Inter hanno annunciato anche che l'impianto si chiamerà Generali Stadium in virtù di un accordo della durata di 25 anni tra la nota compagnia di assicurazione e i due club milanesi. Ma quanto incasseranno rossoneri e nerazzurri? Lo rivela Fabrizio Romano su Instagram:
"Accordo di 25 anni tra Generali e i due club, valido già da oggi e fino al 2051, con il nuovo stadio in uso dalla stagione 2021-2032:
- 5 milioni a testa per Inter e Milan fino al 2031
- dal 2031: 20 milioni a testa a stagione per 20 anni
Il paragone con i top club europei:
- Barcellona: 20 milioni a stagione da Spotify per il solo naming rights
- Bayern Monaco: circa 13 milioni a stagione da Allianz
- Atletico Madrid: circa 30 milioni a stagione da Riyadh Air".
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