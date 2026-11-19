Milan, il calendario completo dei prossimi impegni fino a gennaio: date e copertura TV

Per il Milan e tutti gli altri club, prosegue questa seconda lunga pausa per le Nazionali. Tra i rossoneri, sono tanti i giocatori impegnati tra Nations League e amichevoli oltreoceano. Al termine di questa lunga serie di incontri però, sarà tempo per il gruppo di Amorim di tornare in campo a preparare per sfida di San Siro contro il Frosinone, in programma domenica 22 novembre:

MILAN, TUTTI I PROSSIMI IMPEGNI TRA CAMPIONATO E COPPA

12ª giornata Serie A, Milan-Frosinone, domenica 22 novembre ore 18.00 (DAZN, Sky)

5ª giornata EL (giovedì 26 novembre 2026, ore 18.45): Olympiakos-Milan (Sky)

13ª giornata Serie A, Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre ore 20.45 (DAZN)

14ª giornata Serie A, Milan-Parma, domenica 6 dicembre ore 20.45 (DAZN)

6ª giornata EL (giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00): Milan-Sunderland (Sky)

15ª giornata Serie A, Napoli-Milan, domenica 13 dicembre ore 20.45 (DAZN)

16ª giornata Serie A, Milan-Como, sabato 19 dicembre ore 18.00 (DAZN)

17ª giornata Serie A, Monza-Milan, sabato 2 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)

18ª giornata Serie A, Milan-Fiorentina, martedì 5 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)

19ª giornata Serie A, Roma-Milan, sabato 9 gennaio ore 18.00 (DAZN)