Milan-Frosinone: dove seguire la partita in streaming, in tv e su Internet
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Terminata questa lunga sosta per le nazionali, il Milan di Ruben Amorim tornerà in campo domenica 22 per l'impegno casalingo contro il Frosinone:
DOVE SEGUIRE MILAN-FROSINONE?
Milan-Frosinone: domenica 22 novembre 2026
Ore: 18.30
Stadio: San Siro
TV: Dazn, SkySport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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