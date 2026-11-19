Stati Uniti, Pulisic segna in rovesciata: il commento estasiato di Callegari
Un gol clamoroso quello segnato ieri da Christian Pulisic contro Haiti con i suoi Stati Uniti. Una rovesciata quasi in controtempo, capace di insaccarsi a fin di palo. Un gesto atletico celebrato anche dal noto giornalista di Sportmediaset, Massimo Callegari. Queste le sue parole sulla prodezza dell'attaccante del Milan:
CALLEGARI ESTASIATO DA PULISIC
"Bisogna chiaramente sempre calibrare anche il valore degli avversari, però quello segnato da Pulisic è un gol di alto livello. Gli è stato concesso un pochino di spazio, ma l'esecuzione è veramente straordinaria secondo me, perché quando si arriva in rovesciata a colpire il pallone così in alto e lo si schiaccia per terra prima che entri in porta vuole dire che l'esecuzione è super top".
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"Pulisic secondo me, e l'ho visto da vicino a Genova, è tornato quel giocatore del 2025. Non nella seconda parte, ma quello di inizio anno con Allegri e di fine stagione con Conceiçao. E' un giocatore dominante, il più importante della squadra insieme a Rabiot. Chris è capace di essere spesso decisivo nelle partite decisive. Lo vedo bene anche fisicamente, prima non lo era ma anche di testa. E' in fiducia e il sistema di gioco di Amorim lo aiuta, si trova il suo spazio e va a lavorare con e senza palla. Sono convinto potrà fare davvero una grandissima stagione".
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