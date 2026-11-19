Amorim è già da record: è lui il tecnico con la media più alta in Serie A

Opta riporta su Instagram un'interessante statistica su Ruben Amorim che, tra i tecnici del Milan, è al momento quello che ha la media punti più alta in Serie A nell’era dei 3 punti a vittoria (2,18). Guardando anche gli allenatori delle altre squadre con più di cinque panchine nel massimo campionato, solo Antonio Conte ha fatto meglio del portoghese (2,21).

Scrive Opta: "2.18 - Ruben Amorim è attualmente l’allenatore del Milan con la media punti più alta in Serie A nell’era dei 3 punti a vittoria: 2.18, in 11 partite. In generale, tra i coach con 5+ panchine nel periodo nel torneo, solo Antonio Conte (2.21) vanta una media superiore. Autorevolezza".

AMORIM MEGLIO DI ALLEGRI

La squadra di Ruben Amorim corre più forte rispetto a quello guidato da Massimiliano Allegri nella scorsa stagione. Dopo 11 giornate i rossoneri hanno raccolto 24 punti, contro i 22 conquistati da Max un anno fa. Il successo sul Genoa di domenica ha portato il Diavolo al quarto posto, scavalcando il Como sconfitto a Milano contro l'Inter, tenendo a debita distanza Juventus, Napoli ed Atalanta ed accorciando sulla Lazio capolista. Amorim viaggia a 2,18 punti di media a partita, con una proiezione finale di 83 punti. Numeri incoraggianti, anche se il Milan deve trovare maggiore continuità e soldiità nei finali di gara.