MN
Maignan lavora verso il Frosinone: prima parte di allenamento sul campo
MilanNews.it
Continua il programma di Mike Maignan in vista della sfida di domenica pomeriggio a San Siro contro il Frosinone. Apprende la redazione di MilanNews.it che oggi il portiere ha svolto la prima parte di allenamento sul campo come previsto. In Francia-Turchia era uscito anzitempo per un fastidio alla zona adduttoria, gli esami dei giorni scorsi hanno escluso lesioni. Il portiere sarà a disposizione di Amorim contro la formazione di Alvini.
di Antonio Vitiello.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
News
Le più lette
3 Cardinale: "Quando sono arrivato quattro anni fa a Milano avevo due obiettivi, oltre che vincere: lo stadio e investire nella pallacanestro"
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
Primo Piano
Primo PianoDe Winter: "Amorim umano, Moreira pazzo. Poca continuità? A volte siamo troppo fiduciosi"
Cardinale: "Quando sono arrivato quattro anni fa a Milano avevo due obiettivi, oltre che vincere: lo stadio e investire nella pallacanestro"
Carlo PellegattiKrosche in arrivo! Una triste confessione. Massimo Calvelli, l’Adidas e le Generali. Dino Sani, il Modric del Milan Campione d’Europa
Antonio VitielloPrimo PianoSarà un mercato movimentato. Gli acquisti del Milan. Il vero tentativo per Endrick
Pietro MazzaraPrimo PianoCalciomercato Milan, Cardinale prepara nuovi investimenti importanti. Ecco perché non si fermerà
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com