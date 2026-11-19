È vero che Amorim si è incavolato molto dopo la sconfitta col Ferencvaros? "Sì". De Winter racconta

Koni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da SportMediaset a margine del Meet&Greet al Milan Store di San Babila.

Koni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da Claudio Raimondi di SportMediaset a margine del Meet&Greet al Milan Store di San Babila. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

È vero che Amorim si è incavolato molto dopo la sconfitta col Ferencvaros?

"Sì, ma penso tutto il gruppo sentisse che abbiamo fatto una prestazione molto brutta, quindi, come si è visto da me, si è visto anche dai compagni".

Ferencvaros e Bologna sono due lezioni per le quali ormai te la senti di dire «mai più» e col Frosinone sarà una squadra diversa?

"Sì, esatto, come ho detto noi siamo molto fiduciosi, però a volte anche troppo e poi tutte le partite sono difficili contro chiunque giochi e questo dobbiamo capirlo veloce e non possiamo fare gli stessi errori".