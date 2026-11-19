Balde via a gennaio dal Barcellona? Fabrizio Romano fa il punto della situazione

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato alcuni aggiornamenti sul futuro di Alejandro Balde del Barcellona

Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato così del futuro di Alejandro Balde del Barcellona che in questi mesi è stato accostato spesso anche al Milan: "Nelle ultime ore il direttore sportivo del Barcellona Deco ha parlato di Alejandro Balde e ha detto che non stanno pianificando l'uscita di Balde perchè siamo a metà novembre, manca un mese e mezzo a gennaio, il Barça gioca ogni due giorni, tre giorni e un giocatore come Balde chiaramente da ora al mercato può ancora far comodo. È vero che il Barça a sinistra è coperto ad oggi, però un giocatore come Balde il Barça non vuole metterlo pubblicamente sul mercato già a metà novembre.

La realtà dietro le quinte è diversa: Balde resta un giocatore che può andar via a gennaio, perché Jorge Mendes, agente del giocatore, questa settimana è stato a Barcellona per parlare col ragazzo e studiare con lui una strategia. Balde potrebbe andare quindi andare via, ma bisogna essere realisti perchè ci sono in ballo cifre importanti visto che lui guadagna più di 5 milioni di euro netti e in estate il Barcellona chiedeva 50 per il cartellino. Vediamo se a gennaio può cambiare la formula, ma da una parte c'è Deco che dice così, dall'altra c'è la realtà, cioè se Balde da adesso a gennaio non dovesse giocare come non sta giocando, l'idea che Balde possa andare via potrebbe diventare concreta.

Vi abbiamo detto che al momento è stato proposto alla Roma, ma al momento la pista giallorossa non si è scaldata. Lo hanno offerto anche al Milan, il giocatore era stato proposto durante l'estate scorsa, ma senza una cessione poi non si era fatto nulla. Vediamo cosa accadrà a proposito di Alejandro Balde, ma è un nome per mercato internazionale o eventualmente italiano che dobbiamo continuare a tenere lì".