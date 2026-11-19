Guidi fa notare: "Amorim ha sottolineato più volte come Ramos stia aiutando la squadra"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando il rendimento di Goncalo Ramos con il Milan.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando il rendimento di Goncalo Ramos con il Milan: "Dura la vita del centravanti senza gol? Se ti hanno pagato 70 milioni di euro più bonus, ovviamente sì. Il tifoso del Milan sperava di aver finalmente trovato un bomber di razza in Gonçalo Ramos, ma le 3 reti stagionali sono decisamente un magro bottino rispetto alle attese. Eppure, il centravanti portoghese si sta rivelando comunque un fattore nelle fortune rossonere. Il come si nasconde dietro a dati che l’appassionato medio magari ignora, ma non certo Ruben Amorim. Il tecnico ha sottolineato più volte come Ramos stia aiutando la squadra, meno il contrario. E spulciando tra le cifre, non si può dargli torto. Gonçalo non starà entrando nel tabellino marcatori, ma il suo lavoro è ben spiegato da statistiche che lo pongono tra i primi attaccanti in Serie A".

LE STATISTICHE DI RAMOS

Guidi ha passato in rassegna le statistiche positive di Goncalo Ramos per la squadra: "Quali? I passaggi (20,7 a gara, primo per volume tra i centravanti del campionato davanti a Noslin della Lazio) o i tocchi di palla (2°), per esempio. Ma anche i duelli aerei vinti, i falli subiti (19, primo tra gli attaccanti) e persino quelli commessi (22, solamente Ferguson del Bologna - un centrocampista - è stato più sanzionato dell’ex Psg). Tutti numeri che sottolineano l’importanza del suo sacrificio".