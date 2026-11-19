De Winter: "Quando perdiamo, dentro lo spogliatoio si sente che abbiamo deluso prima noi stessi e poi tutti gli altri"

Koni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da SportMediaset a margine del Meet&Greet al Milan Store di San Babila.

Koni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da Claudio Raimondi di SportMediaset a margine del Meet&Greet al Milan Store di San Babila. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Si dice tra le varie critiche che questo Milan ha un enorme potenziale, però ci sono troppi alti e bassi. Serve più continuità?

"Sì, penso che faccia anche più male quando perdiamo perché sappiamo che possiamo fare bene, possiamo vincere tutte le partite. Quindi sì, quando perdiamo davvero, dentro lo spogliatoio si sente che abbiamo deluso prima noi stessi e poi tutti gli altri".