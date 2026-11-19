Pasotto ricorda: "Vengono i capelli dritti, nel ripensare alle trattative per De Ketelaere e Jashari"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul possibile affare Tresoldi tra Milan e Bruges.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul possibile affare Tresoldi tra Milan e Bruges: "Bottega cara, si dice spesso quando si parla di alcuni club. Ma ci sono anche botteghe difficili, oltre che care. Inteso come società con le quali è complicato trattare, al di là dei prezzi esposti in vetrina. Il Milan che strizza l'occhio con voluttà a Tresoldi, si ritrova a vivere il déjà vu del déjà vu. Un film già visto, sì. Più che altro due telenovele".

GLI AFFARI TRA MILAN E BRUGES

Pasotto ha ricordato le precedenti trattative tra Milan e Bruges: "Siccome nel calcio il destino spesso si impegna parecchio a seguire strade che si portano già dietro storie particolari, ecco che in casa rossonera all'orizzonte riappare potenzialmente il Bruges. "Potenzialmente" perché un vero e proprio dialogo non è ancora stato intavolato, ma la cosa potrebbe avvenire abbastanza presto. Capelli dritti, nel ripensare al recente passato che fa riaffiorare i nomi di De Ketelaere e Jashari. Ricordate entrambe le trattative? Una nell'estate 2022, l'altra nell'estate 2025. Aggettivo in comune: sfibranti. Incontri di persona, ma anche in videoconferenza, in forma diretta o tramite agenti, contrattando fino all'ultimo centesimo. Entrambi ossi duri, Milan e Bruges. I belgi perché la valorizzazione dei propri talenti, con annesse plusvalenze, è l'elisir di lunga vita per sostentarsi e permettersi di rimanere nei piani alti del proprio Paese, ovvero quelli che garantiscono l'accesso alla Champions. Il Diavolo perché il bilancio faticosamente risistemato - con un impegno durato diversi anni - dopo i dissesti della gestione cinese, non permetteva il passo più lungo della gamba. E dunque le contrattazioni con i nerazzurri di Bruges spesso hanno finito col somigliare a quelle di un suk: tu mi fai una cifra, io rilancio al ribasso, magari minaccio pure di abbandonare il tavolo, poi aggiungo un bonus, ci si rimette seduti a trattare, e via dicendo. Settimane, anzi mesi sfinenti soprattutto per l'acquirente e, a cascata per il giocatore in questione, sospeso in un limbo senza riuscire a capire l'evolversi della situazione".