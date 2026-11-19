MN Huntelaar e il suo addio al Milan: "In quel momento sentii che era giusto lasciare il club"

Le dichiarazioni di Klaas-Jan Hunterlaar in esclusiva ai microfoni di Alessandro Schiavone per MilanNews.it

Klaas-Jan Huntelaar si è concesso in esclusiva a MilanNews.it, intervistato da Alessandro Schiavone ad Amsterdam. L'attaccante olandese ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2009/10, quella successiva alla partenza di Kaká, mettendo a segno 7 gol in 30 presenze. Arrivato dal Real Madrid, Huntelaar lasciò il Milan nell'estate successiva per trasferirsi allo Schalke 04. Nel corso dell'intervista, l'ex centravanti ha ripercorso i suoi ricordi in rossonero, soffermandosi in particolare sulla doppietta al Catania, una delle sue serate più memorabili a San Siro, e sull'esperienza condivisa con Ronaldinho.

Un consiglio, infine, a Gonçalo Ramos, alle prese con un momento complicato sotto porta.



Il 28 agosto 2010 lasciasti il Milan per lo Schalke 04, lo stesso giorno in cui Ibrahimović arrivò dal Barcellona. Temesti la concorrenza di Ibra oppure volevi tornare a essere il protagonista altrove?

"Giocavo largo, ero sulla fascia, che non era il mio ruolo! In quel momento sentii che era giusto lasciare il club".



