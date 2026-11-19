MN Hunterlaar su Ronaldinho: "Bello giocare con lui. In campo faceva qualcosa di speciale"

Le dichiarazioni di Klaas-Jan Hunterlaar in esclusiva ai microfoni di Alessandro Schiavone per MilanNews.it

Klaas-Jan Huntelaar si è concesso in esclusiva a MilanNews.it, intervistato da Alessandro Schiavone ad Amsterdam. L'attaccante olandese ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2009/10, quella successiva alla partenza di Kaká, mettendo a segno 7 gol in 30 presenze. Arrivato dal Real Madrid, Huntelaar lasciò il Milan nell'estate successiva per trasferirsi allo Schalke 04. Nel corso dell'intervista, l'ex centravanti ha ripercorso i suoi ricordi in rossonero, soffermandosi in particolare sulla doppietta al Catania, una delle sue serate più memorabili a San Siro, e sull'esperienza condivisa con Ronaldinho. Un consiglio, infine, a Gonçalo Ramos, alle prese con un momento complicato sotto porta.





Klaas-Jan, una sola stagione al Milan, nel 2009/10. Che ricordi hai della tua esperienza in rossonero?

"Ho ricordi bellissimi. Il Milan è un grande club, con una bella atmosfera allo stadio. È stato davvero bello giocare lì".



Com'è stato giocare con Ronaldinho, tornato in campo lo scorso weekend dopo il ritiro?

"È stato bello, era un grande giocatore che si divertiva sempre a giocare! In campo faceva anche qualcosa di speciale, quindi era bello".



