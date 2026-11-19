Teotino: "Se prima Cardinale considerava il Milan solo uno dei tanti suoi investimenti, adesso invece pare che abbia voglia di incidere"

Dopo aver dimostrato di avere intenzione di investire in modo pesante in estate con Ramos, Moreira e Gila, Gerry Cardinale sembra pronto a ripetersi anche durante la finestra di mercato invernale. Il noto giornalista Gianfranco Teotino commenta così il cambio di rotta del proprietario del Milan in diretta su Sky Sport 24:

“Il bilancio fino ad oggi non è positivo, non c’è dubbio. Dopo di che mi rendo conto che dopo il finale di stagione disastroso della scorsa stagione, quando il Milan ha gettato via una qualificazione in Champions che sembrava più che in cassaforte, ha iniziato a seguire il Milan in maniera più diretta. Ha cambiato i vertici della società, il suo stesso impegno e anche solo il fatto di venire più spesso a Milano e a Milanello… Nei primi anni della sua gestione non succedeva, se non in via del tutto eccezionale. Ora sta diventando una cosa più frequente. Credo che questo impegno in prima persona dimostri un cambio di passo nel suo modo di gestire il Milan. Se prima lo considerava solo uno dei tanti suoi investimenti, adesso invece - dalle parole e dai fatti - mi pare di capire che abbia voglia di incidere e di far tornare il Milan a livelli importanti”.