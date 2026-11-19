De Winter: "Maignan ci dice di rimanere concentrati: ogni momento può cambiare partita e stagione"

Koni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da SportMediaset a margine del Meet&Greet al Milan Store di San Babila.

Koni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da Claudio Raimondi di SportMediaset a margine del Meet&Greet al Milan Store di San Babila. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa chiede Maignan a voi difensori?

“Dice di rimanere concentrati dentro la partita che, come sappiamo, un momento può cambiare la partita e al Milan può cambiare anche una stagione, quindi è molto importante che ogni momento non lo sottovaluti e stai sempre concentrato".