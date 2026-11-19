Fabrizio Romano: "C'è da attendere l'estate per il futuro di Bruno Fernandes"

Fabrizio Romano parla di Bruno Fernandes: il capitano dello United non è vicino al rinnovo, ma deciderà tutto in estate

Negli ultimi giorni sono tornati in modo forte i rumor di un Milan fortemente interessato a Bruno Fernandes, capitano del Manchester United in scadenza di contratto a giugno 2027 (ma con opzione per il club di prolungare per un'ulteriore stagione. Il portoghese è un profilo decisamente apprezzato da mister Ruben Amorim, ma racconta Fabrizio Romano su affidabile.org che il trequartista non sarà protagonista della prossima finestra di mercato: per capire cosa succederà bisognerà attendere l'estate.

FABRIZIO ROMANO PARLA DEL FUTURO DI BRUNO FERNANDES

"Non sono previste invece evoluzioni già nel mercato invernale per Bruno Fernandes: Pochettino è appena arrivato, parlerà col capitano, il suo rinnovo è ancora in trattativa ma ad oggi non definito e neanche vicino. Pochettino proverà a contribuire, altrimenti Bruno avrà l’imbarazzo della scelta sul futuro prossimo… ma in estate, non a gennaio. L’Italia, oltre a Arabia Saudita, Turchia e altre destinazioni anche Europee, è in attesa silenziosa. Ma su questo affare c’è da attendere".