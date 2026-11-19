De Winter e la vita da papà: "Cambiata molto. Quando sei al lavoro, pensi alla figlia, vuoi tornare a casa più presto"

Koni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da SportMediaset a margine del Meet&Greet al Milan Store di San Babila.

Koni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da Claudio Raimondi di SportMediaset a margine del Meet&Greet al Milan Store di San Babila. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sei diventato da pochissimo papà di una bellissima bambina. Come sono le notti da papà?

"Le notti dico bene, la mia fidanzata sta facendo un gran lavoro, quindi per me è molto, cioè mi alzo a volte, però è molto più tranquillo. Penso che per lei sia più dura".

E quanto è cambiata la vita con l'arrivo di una figlia?

"È cambiata, molto, cioè non so come spiegare. Quando sei al lavoro, pensi alla figlia, vuoi tornare a casa più presto, la vuoi tenere in braccio, la vuoi, cioè hai più momenti belli, però è difficile da spiegare. Non so come spiegare".