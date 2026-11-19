Gozzini: "La previsione di Cardinale si sta realizzando: aveva immaginato in estate un Milan che girasse intorno a Pulisic"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Christian Pulisic, attaccante americano del Milan.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Christian Pulisic, attaccante americano del Milan: "Ieri notte la sfida ad Haiti, poi il rientro in Italia e un giorno di riposo, per poi rimettersi a disposizione della squadra: settantadue ore prima della ripresa basteranno a convincere Amorim? Se anche sullo smartphone dell’allenatore sono arrivati i video delle prodezze americane di Pulisic, certamente sì. In più Amorim potrà verificarne direttamente condizioni fisiche (stanchezza a parte, buone) e psicologiche, presumibilmente ottime. Così Pulisic ha commentato la prodezza con gli Usa, dal campo di Cincinnati: «Non avevo mai segnato un gol in rovesciata, è stato speciale». Per poi aggiungere, riguardo la rete e le prospettive della nazionale: «È stato davvero bello vedere il pallone entrare in rete: penso che dovremmo essere entusiasti del futuro di questa squadra». Pulisic corre, segna, incide e spiega: sempre più al centro della nazionale come nel Milan".

LA PREVISIONE DI CARDINALE SU PULISIC

"Qui si sta realizzando - sottolinea Gozzini - la previsione di Gerry Cardinale, proprietario del club e connazionale di Chris: aveva immaginato in estate un Milan che girasse intorno a Pulisic, eroe degli Usa e del Milan. Così è. E così potrà essere ancora a lungo: a ottobre scorso Pulisic ha prolungato il suo contratto rossonero fino all’estate del 2031".