VIDEO - Hai capito Okafor! Doppietta a Stamford Bridge per l'ex rossonero
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La doppietta di Okafor contro il Chelsea vale la prima vittoria del Leeds a Stamford Bridge da quasi 30 anni. Guarda il video
L'avventura al Leeds di Okafor sta prendendo pieghe particolarmente piacevoli. Lo svizzero, ceduto nell'estate 2025 dal Milan per circa 18 milioni di euro, in Inghilterra sta riuscendo a trovare quella continuità di rendimento e utilizzo che in rossonero gli è mancata.
Ieri, nell'importante sfida di Stamford Bridge contro il Chelsea di Xabi Alonso, Okafor ha messo a segno addirittura una doppietta, decisiva per l'1-4 finale. Un sinistro rasoterra dopo un'azione individuale e un destro forte sotto la traversa su un pallone vagante in area: i tifosi del Leeds hanno un nuovo idolo: la sua doppietta vale la prima vittoria in casa del Chelsea dal 1999.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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