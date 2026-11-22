Pellegatti sottolinea: “Parole di Cardinale importanti, ha confermato la volontà di fare un grande Milan”
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Carlo Pellegatti ha commentato le parole rilasciate dal proprietario del Milan Gerry Cardinale dopo la conferenza stampa di Amorim per il match di domani contro il Frosinone
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato le parole rilasciate dal proprietario del Milan Gerry Cardinale dopo la conferenza stampa di Amorim per il match di domani contro il Frosinone. Queste le sue parole.
“Parole importanti da parte di Gerry Cardinale che ha confermato, nel colloquio con la stampa alla fine della conferenza stampa di Amorim, la volontà di creare un grande Milan. Il mercato di gennaio è importante, non ha voluto, salvo che per quello che riguarda Endrick, fare altri nomi o dire quali siano i ruoli che il Milan cercherà di migliorare e per completare la squadra, per aumentare la caratura della rosa. Ma questo ovviamente è stata l'ennesima conferma che a gennaio il Milan sarà protagonista”.
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