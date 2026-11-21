Pellegatti fa notare: “Bell’ammissione di Amorim su Gonçalo Ramos, la squadra deve aiutarlo di più”
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Carlo Pellegatti ha commentato le parole rilasciate dall’allenatore del Milan Ruben Amorim in merito alla mancanza di gol di Gonçalo Ramos
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato le parole rilasciate dall’allenatore del Milan Ruben Amorim in merito alla mancanza di gol di Gonçalo Ramos. Queste le sue parole.
“Amorim in conferenza stampa ha detto che ‘In questo momento Ramos ci sta aiutando molto e che siamo noi che non aiutiamo Ramos’. Mi sembra molto bella questa affermazione, molto onesta questa ammissione di Ruben Amorim. Il tecnico poi conferma che non vuole parlare del mercato di gennaio, però oggi Gianluca Di Marzio ha rivelato che ci potrebbe essere questa cessione con diritto di riscatto e controriscatto del Milan per Camarda”.
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