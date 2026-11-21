Gonçalves: "Ho aspettato di decidere sul mio futuro per l'eventualità di unirmi al Milan di Amorim"

Il racconto di Pedrò Gonçalves sull'interessamento estivo del Milan e sul suo rapporto con Ruben Amorim, tecnico avuto ai tempi dello Sporting

Pedro Gonçalves, centrocampista della Fiorentina arrivato in prestito dallo Sporting Club nel corso dell'ultima estate, in un'intervista a Record ha raccontato del suo rapporto con l'ex allenatore Ruben Amorim, oggi tecnico del Milan: "A livello personale mi piaceva molto. Sentivo che avevamo un ottimo rapporto, molto stretto. Spesso lo aiutavo a stemperare la tensione nei momenti di maggiore stress. Mi ha trasmesso un bagaglio calcistico enorme. Gran parte di ciò che so oggi lo devo a lui: i movimenti, il gioco di prima, la capacità di capire quali spazi occupare, e cosi via. Ma su cosa pensi mister Amorim in questo momento, onestamente, non ne ho la minima idea"

Il commento di Gonçalves sulle voci estive di un interessamento proprio del Milan di Ruben Amorim: "Se la possibilità di raggiungere Ruben Amorim mi ha spinto ad aspettare un po' di più prima di decidere del mio futuro? A dire il vero, sì. Ho aspettato un po' più a lungo perché mi era stata prospettata questa eventualità. Ho atteso il tempo necessario, ma alla fine l'opportunità non si è concretizzata. Comunque sono qui alla Fiorentina e, come ho già detto, sono davvero felice".