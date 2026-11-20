Cardone: "Chi va in campo deve dimostrare in ogni partita di essere da Milan"

Il commento di Maurizio Cardone sul momento che si appresta a vivere il Milan, cruciale per il procedere della stagione

Il giornalista Maurizio Cardone ha parlato a MilanNews.it della situazione del Milan, che si ritrova davanti a un momento cruciale della stagione: "La rosa è corta e incompleta, lo sappiamo. A questo si aggiungono gli infortuni di Chukwueze, Gabbia, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Tomori, Terracciano. È chiaro che per l’allenatore avere scelte così limitate nei numeri e nelle caratteristiche è una difficoltà non di poco conto. Ma è anche per questo che chi va in campo, soprattutto chi gioca meno, deve dimostrare in ogni partita di essere da Milan prendendosi le dovute responsabilità"

Continua e conclude Maurizio Cardone sul Milan: "Se analizziamo l’andamento in campionato, a questa squadra mancano solo i due punti col Sassuolo perché credo che nell’economia di una stagione, una caduta come quella col Bologna ci possa stare. Amorim sta facendo un buon lavoro e a volte riceve critiche eccessive. Gli va dato tempo di lavorare e plasmare la squadra secondo la sua idea di calcio, magari con due - tre innesti di qualità a gennaio. Intanto però l’obiettivo è chiaro: provare a viaggiare a marce alte sia in campionato che in Europa League. La settimana che abbiamo davanti ci dirà se il Milan avrà fatto questo step di maturità".