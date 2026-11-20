Capuano sottolinea: “Dare atto a Cardinale di aver fatto in estate colpi internazionali”

Giovanni Capuano ha commentato le parole rilasciate in queste due settimane di sosta dal proprietario del Milan Gerry Cardinale.

Nel suo canale YouTube, il giornalista Giovanni Capuano ha commentato le parole rilasciate in queste due settimane di sosta dal proprietario del Milan Gerry Cardinale. Di seguito le sue parole.

“Cardinale ha sostanzialmente detto che è pronto ad impegnarsi sul mercato già a gennaio, come ha fatto nel mese di luglio e nel mese di agosto, dove gli va riconosciuto che ha messo dei soldi importanti, ha fatto tre colpi, diciamo, di primo piano per quelle che sono le abitudini del calcio italiano. Fin qui due hanno reso estremamente bene, penso a Gila e soprattutto a Moreira. Gonçalo Ramos è un po' penalizzato nel giudizio dalla cifra che è stato pagato, 80 milioni di euro sono tanti per un attaccante che a fine anno sembra non poter arrivare ai 20 gol, ma è comunque utile e funzionale a far giocare bene i compagni e in ogni caso è stato scelto dal suo allenatore”.