Cisse, che numeri! Il confronto con i centrocampisti dei top 5 campionati europei è impressionante

Di seguito alcune statistiche di Cisse che lo posizionano in testa alla classifica tra i centrocampisti dei top 5 campionati europei.

La favola più bella e inaspettate della stagione rossonera fino a questo momento ha un nome ed un cognome ben preciso: Alphajdo Cisse. Il giovane classe 2006 è stato acquistato dal Milan lo scorso gennaio per soli 8 milioni di euro e dopo aver terminato la stagione al Catanzaro (con l’infortunio sfortunatissimo), in estate è arrivato ufficialmente a Milanello per vestire la maglia del Milan.

Nessuno, neanche il più ottimista del mondo, si sarebbe potuto aspettare che fin dalla prima di campionato contro il Torino, il giocatore in maglia 70 potesse essere così decisivo. Ed oltre le prestazioni, che possono migliorare ancora a livello esponenziale, a parlare sono soprattutto i dati.

CISSE, PER I NUMERI SEI TRA I TOP D’EUROPA!

L’ex Verona, tenendo in considerazione tutti i centrocampisti dei top 5 campionati europei, in novanta minuti è primo per gol segnati(8), primo per gol segnati senza rigori, è primo per gol segnati rispetto agli xG realizzati ed è secondo per gol messi a segno ogni 100 tocchi.