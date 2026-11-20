Capuano sicuro: “Dire Berlusconi 2.0 impegnativo, Silvio ha cambiato la storia del Milan e del calcio in Italia”

Giovanni Capuano ha commentato le parole rilasciate in queste due settimane di sosta dal proprietario del Milan Gerry Cardinale

Nel suo canale YouTube, il giornalista Giovanni Capuano ha commentato le parole rilasciate in queste due settimane di sosta dal proprietario del Milan Gerry Cardinale. Di seguito le sue parole.

“Dire Berlusconi 2.0 è una cosa impegnativa quando si approccia con il Milan, perché Berlusconi è stato un proprietario di un presidente straordinario, non è stato soltanto un proprietario, un presidente visionario che ha veramente cambiato la storia del Milan e ha cambiato per larga parte la storia del calcio italiano, è stato anche un presidente estremamente capace di far seguire alle parole, alle promesse, i fatti, gli investimenti, i colpi di mercato e le vittorie”.