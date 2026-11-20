Elezioni FIGC, Accardi non ha dubbi: "Galliani tutta la vita"

Beppe Accardi, direttore sportivo, ha parlato della sua preferenza tra Galliani e Malagò nella corsa alla presidenza della FIGC

Metà dicembre si avvicina e con essa anche la seconda elezione per il presidente della FIGC in questo 2026. Dopo le votazioni di giugno che avevano fatto prevalere il nome di Giovanni Malagò, una nuova chiamata alle urne è stata resa necessaria dal commissariamento della Federazione per via di un mancato tesseramento dello stesso Malagò che dunque ha, sostanzialmente, invalidato i risultati dei primi voti. Malagò è stato paradossalmente nominato commissario per questo tempo di interregno ma presto si andrà nuovamente al voto e questa volta a contendere la carica di presidente federale sarà Adriano Galliani. Il direttore sportivo Beppe Accardi, intervistato su TMW, ha detto la sua su questo tema e su altri legati al calcio italiano.

Il commento di Beppe Accardi su diversi temi tra cui l'elezione del presidente FIGC tra Galliani e Malagò: "Nazionale? Per costruire le cose c'è bisogno di tempo e lavorare. Sappiamo che dobbiamo iniziare un nuovo ciclo, purtroppo siamo diventati un paese in tutti i settori dove vige la polemica continua. Non si cerca di risolvere i problemi, ma di trovare dei colpevoli" Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Beppe Accardi a proposito dell'Italia e l'eliminazione dalla Nations League. Elezioni FIGC? Galliani tutta la vita. Parliamo di un uomo di calcio. Sono felice per la Lazio e per Gattuso, è la prova che lavorare in silenzio senza chiacchiere e polemiche porta dei risultati"