Dove vedere Milan-Frosinone in diretta TV, streaming e web
Il Milan torna finalmente in campo domenica 22 novembre a San Siro. I rossoneri del tecnico portoghese Ruben Amorim incroceranno alle ore 18 una delle squadre più in forma e sorprendenti di questo avvio di stagione, il Frosinone di Massimiliano Alvini. La formazione ciociara arriva a Milano senza la pretesa di fare risultato, sulle ali dell'entusiasmo ma senza due protagonisti come Bracaglia (squalificato) e Raimondo (infortunato). Di seguito si riporta dove vedere Milan-Frosinone e la designazione arbitrale completa.
DOVE VEDERE MILAN-FROSINONE
Milan-Frosinone, domenica 22 novembre 2026
Ore: 18:00
Stadio: San Siro
TV: Dazn, Zona DAZN, SkySport
Streaming: Dazn, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it
MILAN-FROSINONE, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: PAIRETTO
Assistenti: PALERMO – LAUDATO
IV uomo: CHIFFI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA
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