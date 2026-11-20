Dove vedere Milan-Frosinone in diretta TV, streaming e web

Dove vedere Milan-Frosinone in diretta TV, streaming e sul web: la gara è in programma domenica 22 novembre alle ore 18, a San Siro

Il Milan torna finalmente in campo domenica 22 novembre a San Siro. I rossoneri del tecnico portoghese Ruben Amorim incroceranno alle ore 18 una delle squadre più in forma e sorprendenti di questo avvio di stagione, il Frosinone di Massimiliano Alvini. La formazione ciociara arriva a Milano senza la pretesa di fare risultato, sulle ali dell'entusiasmo ma senza due protagonisti come Bracaglia (squalificato) e Raimondo (infortunato). Di seguito si riporta dove vedere Milan-Frosinone e la designazione arbitrale completa.

DOVE VEDERE MILAN-FROSINONE

Milan-Frosinone, domenica 22 novembre 2026

Ore: 18:00

Stadio: San Siro

TV: Dazn, Zona DAZN, SkySport

Streaming: Dazn, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it

MILAN-FROSINONE, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: PALERMO – LAUDATO

IV uomo: CHIFFI

VAR: PEZZUTO

AVAR: PRONTERA