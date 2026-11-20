G.Galliani: "Aver tenuto Camarda come vice Ramos è stato un errore"

Il commento di GIanluca Galliani sulle scelte estive di mercato fatte dal Milan soprattutto nella zona offensiva del campo

Il Milan viene segnalato da tutti come alla ricerca di un nuovo attaccante per gennaio. Questo per riuscire a dare competizione a Gonçalo Ramos ma anche supporto: in tal senso c'è stato veramente poco spazio per l'ancor giovane Francesco Camarda che meriterebbe di andare a giocare con continuità in un contesto più tranquillo, come potrebbe accadere. Su tutte queste tematiche è intervenuto Gianluca Galliani, opinionista fisso sulle reti televisive di Sportitalia. Le sue parole.

Il pensiero di Gianluca Galliani sul reparto offensivo del Milan e sulle scelte estive in questo senso: "Io penso che se si vuole costruire una squadra forte, due attaccanti veramente forti ci vogliono: non so quale sarà l'attaccante che arriverà, e se arriverà, però io credo che aver tenuto Camarda quest'anno nel ruolo di vice Ramos sia stato un errore e se ne sono resi conto. Se l'Inter ha Thuram, Pio, Lautaro e Bonny, non vedo perché il Milan non possa avere due attaccanti forti. Per me una squadra che non ha due attaccanti forti non è una squadra competitiva, quindi se vogliono acquistare un attaccante forte, io credo che facciano più che bene".