G.Galliani: "Aver tenuto Camarda come vice Ramos è stato un errore"
Il Milan viene segnalato da tutti come alla ricerca di un nuovo attaccante per gennaio. Questo per riuscire a dare competizione a Gonçalo Ramos ma anche supporto: in tal senso c'è stato veramente poco spazio per l'ancor giovane Francesco Camarda che meriterebbe di andare a giocare con continuità in un contesto più tranquillo, come potrebbe accadere. Su tutte queste tematiche è intervenuto Gianluca Galliani, opinionista fisso sulle reti televisive di Sportitalia. Le sue parole.
Il pensiero di Gianluca Galliani sul reparto offensivo del Milan e sulle scelte estive in questo senso: "Io penso che se si vuole costruire una squadra forte, due attaccanti veramente forti ci vogliono: non so quale sarà l'attaccante che arriverà, e se arriverà, però io credo che aver tenuto Camarda quest'anno nel ruolo di vice Ramos sia stato un errore e se ne sono resi conto. Se l'Inter ha Thuram, Pio, Lautaro e Bonny, non vedo perché il Milan non possa avere due attaccanti forti. Per me una squadra che non ha due attaccanti forti non è una squadra competitiva, quindi se vogliono acquistare un attaccante forte, io credo che facciano più che bene".
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