Fondazione Milan protagonista nel pre di Milan-Frosinone: coinvolti Ambrosini e Massaro

Nel pre-partita di Milan-Frosinone, Fondazione Milan sarà protagonista mettendo al centro le storie di molti dei suoi beneficiari

Nel pre-partita di Milan-Frosinone, gara che si disputerà a San Siro domenica alle ore 18 valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, Fondazione Milan sarà protagonista con il racconto delle storie più significative di alcuni dei suoi beneficiari (LEGGI QUI IL COMUNICATO). Scenderanno al fianco della Fondazione Milan alcuni ex campioni come Massimo Ambrosini e Daniele Massaro oltre che Matteo Gabbia, indisponibile per la gara perchè infortunato e sempre molto vicino alle attività dell'ente benefico. Nel corso del pre-gara ci sarà anche un momento dedicato al Capitano Franco Baresi che aveva una relazione profonda e fattiva con la Fondazione Milan.

"Saranno loro i protagonisti del prepartita, tra momenti a bordocampo e la foto ufficiale con la squadra che scenderà in campo dal primo minuto. Al loro fianco Massimo Ambrosini, Legend rossonera e Ambassador della serata, oltre a Daniele Massaro, Brand Ambassador di AC Milan, e Matteo Gabbia, che nei giorni scorsi hanno visitato il progetto Calcio Seduto.

Un momento speciale sarà dedicato a Franco Baresi, per ricordarne il legame con Fondazione Milan e l'impegno con cui, anche come membro del suo Consiglio di Amministrazione, ne ha sostenuto i progetti. Il tributo coinvolgerà i dipendenti del Club e Daniele Massaro, suo storico compagno e amico".