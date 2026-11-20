News I beneficiari dei progetti di Fondazione Milan protagonisti a San Siro prima del Frosinone

Fondazione Milan annuncia che i beneficiari dei progetti benefici saranno protagonisti nel pre-gara di Milan-Frosinone a San Siro

Ci sono storie che iniziano con un pallone e diventano occasioni di crescita, inclusione e appartenenza. Per Milan-Frosinone, in programma domenica 22 novembre alle ore 18.00, Fondazione Milan tornerà protagonista a San Siro come Match Charity Partner, portando al centro del prepartita i beneficiari dei suoi progetti e l'impatto dello sport sulle loro vite.

Dal 2003, Fondazione Milan esprime l'impegno sociale del Club, utilizzando lo sport come strumento di cambiamento. Attraverso i suoi progetti offre opportunità alle nuove generazioni, soprattutto in situazioni di fragilità, favorendo inclusione, crescita e benessere fisico e mentale. Nel tempo ha raggiunto oltre 200.000 giovani con 288 progetti in Italia e in altri 25 Paesi, grazie a oltre 13 milioni di euro investiti.

A dare voce a questo impegno saranno i beneficiari dei progetti della Fondazione: dai partecipanti a Calcio Seduto, che rende il calcio accessibile anche ad atleti con disabilità, agli studenti del programma di educazione e inclusione sociale Sport for Change, che nell’ultimo anno ha coinvolto circa 250 ragazze e ragazzi, fino agli atleti di APD Vharese e Briantea84, squadre rossonere nella Divisione Calcio Paralimpico della FIGC.

Saranno loro i protagonisti del prepartita, tra momenti a bordocampo e la foto ufficiale con la squadra che scenderà in campo dal primo minuto. Al loro fianco Massimo Ambrosini, Legend rossonera e Ambassador della serata, oltre a Daniele Massaro, Brand Ambassador di AC Milan, e Matteo Gabbia, che nei giorni scorsi hanno visitato il progetto Calcio Seduto.

“Ho vissuto sulla mia pelle come il calcio possa cambiare la vita, e so che può farlo in tanti modi diversi. Per alcuni apre una carriera, per altri è un modo per sentirsi parte di un gruppo o superare le difficoltà. Incontrare i ragazzi di Calcio Seduto mi ha permesso di toccarlo con mano ancora una volta. Sono felice che domenica anche tutto San Siro possa conoscere le loro storie e scoprire come il calcio possa fare la differenza, anche fuori dal campo”, ha dichiarato Gabbia.

Un momento speciale sarà dedicato a Franco Baresi, per ricordarne il legame con Fondazione Milan e l'impegno con cui, anche come membro del suo Consiglio di Amministrazione, ne ha sostenuto i progetti. Il tributo coinvolgerà i dipendenti del Club e Daniele Massaro, suo storico compagno e amico.

Le storie dei beneficiari continueranno a esser raccontate anche sui canali digitali del Club e della Fondazione, nell’ambito di un percorso che quest’anno pone l’accento sulla promozione del benessere mentale. Un’attenzione condivisa, testimoniata di recente con il lancio dell’original series The Chamber e la collaborazione con The Madhappy Foundation, su un tema sempre più rilevante per le nuove generazioni a cui i progetti della Fondazione sono rivolti.

A Milan-Frosinone, i tifosi potranno continuare a sostenere i progetti di Fondazione Milan attraverso donazioni e aste delle maglie dei calciatori, contribuendo a creare nuove opportunità per altri giovani.