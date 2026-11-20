Brocchi: "Cisse sta facendo molto bene e sta attirando l'attenzione di tutti"

Il commento con toni positivi di Crisitian Brocchi per il giovane talento del Milan Alphadjo Cisse

Cristian Brocchi, ex calciatore e allenatore del Milan, nella sua analisi per il portale sitiscommesse.com ha analizzato l'imminente giornata di campionato di Serie A e ha proposto un suo pensiero anche per la gara di domenica alle 18 a San Siro tra i rossoneri e il Frosinone. Il commento di Brocchi su Alphadjo Cisse: "Nel Milan gioca anche Cisse, che a 20 anni ha appena esordito con l’Italia in Belgio. C’è chi sostiene che per lanciare lui e l’attaccante dell’Inter Pio Esposito ci volessero due allenatori stranieri, Amorim al Milan e Chivu all’Inter, ma non credo che sia così, anche perché Chivu lo considero praticamente italiano. Gli allenatori italiani non hanno più paura di mettere dentro i giovani: è che ne hanno meno a disposizione".

Continua Cristian Brocchi su Alphadjo Cisse: "È un problema della struttura del calcio, dei costi che ha, soprattutto per i giocatori italiani, e dei direttori sportivi che, invece di puntare sui nostri giovani, vanno a prendere giocatori medi all’estero perché costano di meno e ci possono guadagnare di più. È uno dei problemi più grossi in assoluto. Quest’anno qualcuno sta iniziando a giocare, e tra questi c’è proprio lui, che sta facendo molto bene, ha segnato gol importanti con il Milan ed è uno dei sette, otto giovani che hanno cominciato a giocare con continuità in Serie A attirando l’attenzione di tutti."