Musah: "Dipendesse da me, giocherei sempre a centrocampo. Non fisso però"

Le dichiarazioni di Yunus Musah ai microfoni dei colleghi di SportMediaset

Il centrocampista del Milan Yunus Musah è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di SportMediaset. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ti senti il jolly del Milan?

"Un po' meno quest'anno perché non ho cambiato tanti ruoli, anche se posso farlo. Ho potuto giocare a centrocampo e migliorare in questo aspetto".

Che cosa ha visto in te Amorim?

"Penso che ha visto le mie partite vecchie, perché già sapeva cosa si aspettasse da me e cosa mi poteva chiedere. Ha fatto i suoi doveri, ha guardato tutto, e sapeva già cosa e come poteva sfruttarmi".

Non ti abbiamo mai visto giocare terzino sinistro al Milan come a Genova: come è nata questa idea?

"Non lo so (ride, ndr). Questa domanda è per il mister. Bartesaghi ed Estupinan sono molto forti, ma lui quel giorno voleva un destro sulla sinistra".

Dipendesse da te: dove ti vedi?

"Penso giocando a centrocampo. Non fisso però, potendo andare un po' ovunque così che posso prendere la palla, abbassarmi, senza essere fisso".