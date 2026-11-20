Che aria si respira nello spogliatoio? Musah: "Molto positiva. Amorim capisce molto il giocatore e viceversa"

Le dichiarazioni di Yunus Musah ai microfoni dei colleghi di SportMediaset

Il centrocampista del Milan Yunus Musah è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di SportMediaset. Di seguito le sue dichiarazioni.

Secondo te sta crescendo il Milan? È possibile lo Scudetto?

"È possibile. Ci alleniamo ogni giorno per questo. Abbiamo tutti il sogno e l'ambizione di vincerlo, e faremo il possibile per arrivare fino in fondo".

Che aria si respira nello spogliatoio?

"L'anno scorso guardavo tanto, era una squadra molto solida e difficile da battere. Amorim ha portato un'aria molto positiva, ci capiamo. Lui capisce molto il giocatore e viceversa. Aiuta quando capisce di cosa hanno bisogno i giocatori, lui è bravo in queste cose, e i giocatori in squadra sono abbastanza tranquilli".

Però è uno che quando c'è bisogno si arrabbia

"Si. Dopo il Ferencvaros era molto arrabbiato, come tutti".