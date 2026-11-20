Designazione arbitrale di Milan Frosinone: fischietto a Pairetto, VAR a Pezzuto

La designazione arbitrale di Milan-Frosinone

Sabato pomeriggio torna la Serie A con due anticipi alle 15:00 che daranno il via alla 12^ giornata di Serie A. I rossoneri ospiteranno domenica alle 18:00 il Frosinone di Alvini, una delle sorprese più grandi della stagione fino a questo momento.

MILAN-FROSINONE, ARBITRA PAIRETTO

La, che sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky Sport, sarà arbitrata dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Al monitor Var di Lissone ci saranno Pezzuto e Prontera. Di seguito si riporta tutta la designazione arbitrale completa per Milan-Frosinone.

MILAN – FROSINONE h. 18.00

PAIRETTO

PALERMO – LAUDATO

IV: CHIFFI

VAR: PEZZUTO

AVAR: PRONTERA