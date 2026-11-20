Costacurta: "Ho espresso una critica contro i giocatori, mai contro Amorim”

Billy Costacurta sottolinea come non abbia mai criticato Amorim: le sue perplessità sono state nei riguardi dei giocatori del Milan

Ospite all'evento RCS Academy, Alessandro Billy Costacurta è tornato su alcune dichiarazioni rilasciate dopo la sconfitta del Milan in Europa League contro il Ferencvaros. Queste le sue parole a domanda specifica della giornalista:

“Io credo che ci siano anche dei limiti tecnici. Chiaro che però risaltano ancora di più quando non c’è l’impegno e l’attitudine caratteriale. Questo è stato sorprendente perché si arrivava da una vittoria meravigliosa nel derby e quindi quella era veramente la prova per capire se potesse essere una squadra destinata a crescere immediatamente, oppure bisognava aspettare. Credo che quella sconfitta in casa in Europa League abbia confermato che il Milan è una squadra che debba migliorare sotto quell’aspetto. L’aspetto della concentrazione: siccome ci sono dei limiti tecnici, se emergono anche quelli caratteriali allora è una squadra che perde in casa anche contro il Ferencvaros”.

Quanto sei convinto di Amorim?

“Credo che lui sia una persona che possa fare bene. Io ho sempre dato poca importanza agli allenatori, meno importanza di quello che un pochettino tutti pensiamo. Nel senso che penso che ogni giocatore abbia uno spirito che debba tirare fuori, un carattere che deve tirare fuori. Se uno vuole appartenere ad una squadra come Milan, Juve, Manchester City o Paris Saint-Germain deve avere una certa mentalità in tutte le partite, altrimenti non può farne parte. E io non ho mai contraddetto o criticato le scelte di Amorim, perché credo che il Milan abbia tanti giocatori che possono giocare titolari. Quindi ho soltanto espresso una critica contro i giocatori, mai contro Amorim”.