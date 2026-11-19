Pellegatti sottolinea: “Entourage di Endrick scontento del minutaggio, da capire se avrà la meglio Mourinho o Florentino”
Nel suo canale YouTube, il collega Carlo Pellegatti ha parlato ancora della possibilità che Endrick diventi a gennaio un nuovo giocatore del Milan. Queste le sue parole.
“Le illusioni non dovrebbero scemare dopo la frase ‘No, io non lascerò il Real’. Qualcuno continua a insistere, attenzione, non vuole andare nella squadra che ha come simbolo il diavolo. L'entourage di Endrick ha già detto assolutamente che non è mai venuto questo pensiero nella testa di Endrick. L'entourage del giocatore, cioè la Rock Nation, non è assolutamente contenta del fatto che non giochi mai. D'altra parte Mourinho non vuole che venga ceduto per nessuna cifra. Florentino Perez dicono invece che lo cederebbe a 60-70 milioni con la possibilità di una ricompra. È da capire e se alla fine avrà la meglio Mourinho o Florentino Perez”.
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