Milan-Frosinone, solo 6 incontri ufficiali in Serie A: i precedenti
Terminata la seconda pausa nazionali è tempo di tornare a pensare alla Serie A. Domenica pomeriggio infatti, alle ore 18:00, i rossoneri ospiteranno i laziali del Frosinone, squadra allenata da Alvini che, nonostante l’ultima sconfitta in campionato contro il Cagliari per 1-0, si trova al 6° posto in classifica a soli 4 punti dal Diavolo.
Nella storia sono stati pochi gli incontri tra le due squadre, solo sei. La prima in assoluto fu quella del 20/12/2015 quando i rossoneri vinsero in rimonta 4-2 con le reti di Alex, Bacca, Abate e Bonaventura. Domenica a Milano San Siro ci sarà il settimo match ufficiale tra le due squadre. Di seguito tutti i precedenti.
MILAN-FROSINONE: TUTTI I PRECEDENTI STORICI
20/12/2015 Frosinone - Milan 2-4
01/05/2016 Milan - Frosinone 3-3
26/12/2018 Frosinone - Milan 0-0
19/05/2019 Milan - Frosinone 2-0
02/12/2023 Milan - Frosinone 3-1
03/02/2024 Frosinone - Milan 2-3
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