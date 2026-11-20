Milan-Frosinone, domenica alle 18:00 in campo: la probabile formazione rossonera
Dopo la seconda sosta stagionale, l'ultima del 2026, il Milan di Ruben Amorim torna a tuffarsi sul campionato. I rossoneri scenderanno in campo contro il Frosinone a San Siro per il match valido per la dodicesima giornata di Serie A, con calcio d'inizio previsto per domenica 22 novembre alle 18.00. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)
16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 13 Diawara 33 Bartesaghi
80 Musah 14 Modric 12 Rabiot
22 Moreira 9 G. Ramos 11 Pulisic
A disposizione: 41 Bouyer, 96 Torriani, 42 F. Terracciano, 48 M. Cissé, 31 Pavlovic, 2 Estupinan, 47 Perera, 30 Jashari, 28 Comotto, 55 Vos, 40 Ossola, 20, Hutchinson, 70 Cisse, 49 Menon, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: /
Infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Tomori
Squalificati: /
Diffidati: /
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