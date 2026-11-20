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MN - Verso il Frosinone: domani alle 14 la conferenza stampa di Amorim
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Domani la conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia di Milan-Frosinone
Dopo due settimane di sosta è finalmente tempo di campionato, di Serie A. In occasione della dodicesima giornata di campionato il Milan ospiterà a San Siro una delle rivelazioni di questo avvio di stagione, il Frosinone di Massimiliano Alvini, al sesto posto in classifica e distante appena 4 punti dal Diavolo.
In vista di questo match, Ruben Amorim parlerà domani a Milanello nella consueta conferenza stampa della vigilia: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago a partire dalle ore 14.00. Grazie al live testuale di Milannews.it non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore portoghese.
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