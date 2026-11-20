Krösche pronto all'insediamento nel Milan: Cardinale accelera prima del mercato invernale
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Krösche pronto a diventare il nuovo Head of Football del Milan
Il Milan si prepara ad annunciare Markus Krösche come nuovo Head of Football. L'ufficialità dell'ex Francoforte è prevista per l'inizio del 2027, ma l'intenzione di Cardinale è di anticipare i tempi per pianificare in anticipo il prossimo calciomercato invernale.
La società in questi giorni definirà gli ultimi dettagli prima dell'ufficialità del dirigente tedesco. Il nuovo assetto garantirà a Krösche un ruolo centrale nelle strategie di mercato, ma la decisione finale resterà comunque nelle mani di Gerry Cardinale, che vuole mantenere comunque un controllo solido sul Milan dopo il progetto avviato quest'estate.
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