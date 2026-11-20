Stramaccioni e il consiglio al Milan: "Secondo me ora non deve guardare la classifica ma il percorso"

Il pensiero di Andrea Stramaccioni sul Milan

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato di Milan a due giorni dal ritorno in campo della formazione di Ruben Amorim per la sfida di Serie A contro il Frosinone. Di seguito il suo pensiero:

"Il Milan secondo me ora non deve guardare la classifica ma il percorso. Pensare adesso alla conquista di un posto in Champions League potrebbe essere controproducente. Meglio concentrarsi sul presente. Il derby ha dato fiducia e la vittoria di Genova è stata pesante. Il marchio calcistico d’impostazione di Amorim è evidente, le potenzialità della squadra sono in crescita. La parola d’ordine è ora continuità. Adesso si deve pretendere di più sia dall’allenatore sia dalla squadra, anche perché vedo il presidente Gerry Cardinale carico e vicino alla squadra come forse mai. L’ho “respirato” da vicino prima del derby, è pieno di passione e ambizione e si è letteralmente esaltato con quella vittoria. La squadra aveva bisogno di sentirlo cosi vicino e lui aveva bisogno di vivere momenti così in prima persona. Sono curioso di vedere quali saranno i suoi prossimi colpi".