Criscitiello: "Marotta sostiene Galliani perché così tra due anni sarà poi lui a candidarsi in Figc"

Michele Criscitiello, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale su Sportitalia sul duello in FIGC tra Malagò e Galliani.

Michele Criscitiello, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale su Sportitalia sul duello in FIGC tra Malagò e Galliani: "E’ uno dei nostri cavalli di battaglia ma la nostra unica speranza si chiama Giovanni Malagò. Uno che nel calcio ci sta entrando in punta di piedi e infatti stanno provando a farlo fuori perché ha iniziato, da Presidente prima e Commissario poi, a mettere le mani nella marmellata. Anche se il colore non è proprio quello. Come mai le associazioni dei calciatori e allenatori si sono schierate con Malagò a giungo e si schierano contro a dicembre? O dovete fare pace col cervello oppure viene confermato un sistema mafioso all’interno del calcio che deve finire. Malagò arriva da Coni e Cio. Diciamocelo chiaramente: il sistema lo schifa anche perché è consapevole che qui o ti presti a determinati giochi di potere o sei morto".

La retromarcia di Marotta e il ruolo di Galliani

"E da qui si spiega anche la retromarcia di Beppe Marotta. Il piano di Marotta è semplice: Galliani, vista l’età, Presidente per 2 anni e poi sarà lui stesso a candidarsi a Presidente Federale con l’Avvocato Viglione segretario generale. Adriano Galliani è un grande dirigente e anche se ha superato gli 80 resta un simbolo del nostro calcio".