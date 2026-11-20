Ramazzotti: "Moreira, nonostante a valutazione da 50 milioni più bonus, non ha impiegato molto a far innamorare i tifosi"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul rendimento di Diego Moreira nel Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul rendimento di Diego Moreira nel Milan: "L’obiettivo è non ripetere quel passo falso contro la formazione di Alvini. Ecco perché Moreira, che quando accelera permette al Milan di cambiare marcia, serve in versione… cinque stelle. Come nel derby o come domenica allo stadio Re Baldovino contro l’Italia".

LA VALUTAZIONE DI DIEGO MOREIRA

"Diego - ha spiegato Ramazzotti - nonostante i 22 anni e la valutazione da 50 milioni più bonus che poteva pesare sulle sue spalle, non ha impiegato molto a far innamorare i tifosi rossoneri. Negli ultimi sei match di campionato giocati (due li ha saltati per un problema fisico) ha segnato 4 reti e servito 3 assist, dimostrando di poter cambiare ruolo con grande facilità: esterno offensivo a destra o a sinistra, ma anche terzino sinistro. Sempre con una facilità di corsa e di accelerazione fuori dal comune o, se preferite, con la sfrontatezza di chi punta l’avversario e lo vuole superare in dribbling. Perché il numero 22 cerca sempre l’uno contro uno per caratteristiche personali e per esplicita richiesta di Amorim che ai suoi esterni chiede di creare la superiorità numerica. Diego ci sta riuscendo alla grande: in occasione del primo gol contro l’Inter, firmato di testa da Pulisic, è stato lui a crossargli un pallone meraviglioso dopo un dribbling su Carlo Augusto".