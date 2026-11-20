Pedro Gonçalves rivela di essere stato cercato dal Milan in estate

Pedro Gonçalves ha rivelato di essere stato cercato dal Milan nel corso dell'ultima estate, prima di passare dallo Sporting alla Fiorentina

Tra i vari profili che il Milan ha cercato per rinforzare la propria rosa nel corso di quest'estate, è stato fatto anche il nome del centrocampista portoghese Pedro Gonçalves, oggi alla Fiorentina di Paolo Vanoli dopo essere stato ceduto in prestito dallo Sporting Club. Proprio con il club dei Leoes, in Portogallo, il calciatore era stato tra i protagonisti delle vittorie del club con Ruben Amorim in panchina: anche per questo le voci di un possibile interessamento del Milan erano risultate fondate. Queste indiscrezioni sono state riprese dal diretto interessato, Pedro Gonçalves stesso, in un'intervista rilasciata al quotidiano lusitano Record.

La rivelazione di Pedro Gonçalves, centrocampista della Fiorentina che in estate è stato cercato anche dal Milan: "Il Milan mi ha cercato in estate? Mi hanno parlato di questa possibilità, ma non so cosa sia successo dietro le quinte. Ogni volta che parlo con il mio agente - o con i miei agenti, tra cui Jorge (Mendes, ndr) - dico sempre loro di riferirmi solo ciò che corrisponde al vero. A volte accennano alla possibilità di un trasferimento, che poi però non si concretizza; fa parte del gioco. L'opportunità di tornare a lavorare con Amorim non mi è mai arrivata al 100%"