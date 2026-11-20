Brocchi: "Se il Milan è quarto, Maignan è sicuramente uno degli artefici"
Mike Maignan è tornato dalla sosta delle Nazionali con la Francia un po' ammaccato, come è noto. La fortuna del Milan e del suo capitano è che gli esami hanno escluso qualsiasi tipo di lesione muscolare: per tale ragione domenica a San Siro, alle ore 18 quanto i rossoneri affronteranno il Frosinone per la dodicesima giornata di Serie A Enilive, Maignan dovrebbe essere regolarmente tra i pali e con la fascia da capitano al braccio. Ne ha parlato Cristian Brocchi, ex giocatore e allenatore milanista, nella sua analisi in previsione del prossimo turno di campionato sul portale sitiscommesse.com.
Il giudizio molto positivo di Cristian Brocchi sulla stagione di Mike Maignan fino a questo momento: "Dalle nazionali il Milan è tornato con un pensiero in più: Maignan ha accusato un dolore all’anca con la Francia e, anche se gli esami hanno escluso lesioni, sono sicuro che i rossoneri faranno di tutto per recuperarlo, perché oltre a essere il vero capitano della squadra, un leader indiscusso, nei momenti di difficoltà ha sempre fatto qualche parata importante che ha tenuto in piedi il Milan: se oggi la squadra è quarta, lui è stato sicuramente uno degli artefici"
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