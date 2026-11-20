Fondazione Milan, Gabbia: "Ho vissuto sulla mia pelle come il calcio possa cambiare la vita"

Le dichiarazioni di Matteo Gabbia, difensore del Milan, sulle attività promosse da Fondazione Milan e sull'impatto che hanno sui beneficiari

Prima di Milan-Frosinone, a San Siro domenica alle ore 18, la Fondazione Milan avrà modo di rendere protagonisti i tantissimi beneficiari delle attività promosse dall'ente benefico, sottolineando l'impatto che lo sport ha avuto, sta avendo e continuerà ad avere sulle loro vite: LEGGI QUI IL COMUNICATO. Durante la sosta Matteo Gabbia ha partecipato a una di queste attività con bambini che giocano al Calcio Seduto e nella nota diffusa da Fondazione Milan c'è una sua dichiarazione in merito.

Matteo Gabbia sui progetti di Fondazione Milan: “Ho vissuto sulla mia pelle come il calcio possa cambiare la vita, e so che può farlo in tanti modi diversi. Per alcuni apre una carriera, per altri è un modo per sentirsi parte di un gruppo o superare le difficoltà. Incontrare i ragazzi di Calcio Seduto mi ha permesso di toccarlo con mano ancora una volta. Sono felice che domenica anche tutto San Siro possa conoscere le loro storie e scoprire come il calcio possa fare la differenza, anche fuori dal campo”